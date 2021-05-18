Греф пояснил, как будут меняться ставки по кредитам и вкладам в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ставки по кредитам и вкладам в России будут повышаться вслед за ключевой ставкой. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

"Риск роста ставок, безусловно, присутствует. Если будет в дальнейшем повышаться ставка ЦБ, конечно, все ставки будут повышаться, как ставки по кредитам, так и ставки по привлечению. Тем не менее, что касается ипотечного рынка, динамика ставки будет максимально консервативной", – приводит слова Грефа РИА Новости.

Что касается дальнейших действий Сбербанка, руководитель организации отметил, что не реагировать на подорожание денег не получится, однако, скорее всего, будет выбрана достаточно консервативная стратегия. Если ситуация с инфляцией будет преодолеваться, то Сбербанк может значительно меньше отреагировать на движение ставок вверх.

До этого появилась информация, что в апреле российские банки выдали рекордное с лета 2019 года количество кредитов. Банк России подобная тенденция насторожила.

В регуляторе заявили, что банки в очередной раз увлеклись высокомаржинальным кредитованием.