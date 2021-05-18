В апреле российские банки выдали рекордное количество кредитов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В апреле российские банки выдали рекордное с лета 2019 года количество кредитов. Этого удалось добиться благодаря смягчению требований к клиентам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Отмечается, что в апреле банки одобрили 37,1% поступивших заявок, что является максимумом с докризисного июня 2019 года. В НБКИ уверены, что на фоне стабилизации экономики у кредитных организаций вырос аппетит к риску.
Если сравнивать с мартом 2021 года, то уровень одобрения заявок вырос на один процентный пункт; с февралем – на 2,2 процентных пункта.
В марте банки выдали ссуды на 1 триллион рублей, в апреле оформили кредиты на 1,3 триллиона рублей. Подобное насторожило ЦБ. Регулятор указал на то, что банки в очередной раз увлеклись высокомаржинальным кредитованием.
Ранее стало известно, что за 2020 год банки передали коллекторам рекордный объем долгов. Речь почти о 600 миллиардах рублей, что в 5 раз больше показателя 2019 года. Такого не было уже 7 лет.
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