Названы три способа выхода из долговой ямы

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Существует три разных способа решить проблему неподъемных платежей по кредиту. О них в интервью радио Sputnik рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
Она подчеркнула, что выбираться из долговой ямы все равно придется, однако прежде необходимо трезво оценить свои перспективы на ближайшие полгода или год.
Когда очевидно, что переломить негативные тенденции не удастся, то стоит задуматься о банкротстве.
"Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", – сказала Смирнова.
Она отметила, что очевидной минус такого способа – необходимость забыть на ближайшие годы не только о любых кредитах, но и карьерном росте, а также самостоятельных проектах в бизнесе.
Менее радикальный способ решить проблему с выплатой кредита – попытка договориться с банком о кредитных каникулах, уверена финансовый советник.
"Если же ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев или у семьи есть хоть какое-то имущество вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах", – посоветовала Смирнова.
Третий вариант подойдет тем, кто желает снизить ежемесячные платежи, но в целом не имеет проблем с выплатой долга. В этом случае эксперт предложила рефинансировать кредит, то есть перекредитоваться под меньший процент.
Ранее эксперт по недвижимости рассказала, как быстрее выплатить ипотеку. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила уверенность, что дисциплинированность – залог быстрой выплаты кредита.
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