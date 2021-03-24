Эксперт объяснила, когда можно брать микрокредит

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Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева заявила, что не существует ситуаций, при которых гражданин может взять деньги в микрофинансовой организации с минимальными для себя рисками. Об этом сообщает News.ru.

"Сегодня банки принимают решение о выдаче кредита почти мгновенно, обращаться в МФО невыгодно, стоимость займа "до получки" гораздо выше стоимости потребкредита в любом банке", – пояснила Култышева.

Эксперт отметила, что микрозаем можно взять только тогда, когда банк отказал в кредите, а деньги нужны срочно. При этом, по словам Култышевой, заемщик должен быть уверен, что сможет вернуть деньги через несколько дней.

Она подчеркнула, что перед обращением в микрофинансовую организацию нужно внимательно изучить условия предоставления кредита. По ее словам, традиционно МФО считают проценты за каждый день пользования займом. Кредитная ставка, равная 1% в день, составит 365% в год.

"365% годовых – это невероятно высокая стоимость кредита, умножьте сумму кредита на эти проценты и подумайте еще раз, стоит ли оно того" – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек.

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6%. Согласно данным ЦБ, большинство клиентов российских банков имеют только один кредит.