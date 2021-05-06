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Общество

06 мая, 23:36

Сбербанк повысит ставки по ипотеке

экономика общество

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотечным кредитам. Повышение составит 0,4 процентных пункта от текущих базовых ставок по ипотеке.

Это касается готового жилья, кредитов на новостройки (за исключением программ "Господдержка-2020"), ссудам на строительство дома и покупку гаража.

"7,3 процента сейчас базовая ставка – это с учетом всех скидок, и первоначальный взнос более 20 процентов от стоимости недвижимости", – сказал РБК специалист сервиса "ДомКлик", через который в Сбербанк подаются заявки на ипотеку.

В пресс-службе "Сбера" изданию подтвердили изменение условий "по ряду ипотечных продуктов". Там связали это "с рыночными тенденциями" и повышением ключевой ставки.

Представитель кредитной организации подчеркнул, что уже получивших одобрение по ипотечным заявкам ставки не изменятся.

Банк России последний в раз повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5 процентов 23 апреля.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года банки будут примерно на 10 процентов реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир.

Глава ЦБ объяснила повышение ключевой ставки

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