Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% – СМИ

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К концу 2021 года банки будут примерно на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир, сообщает газета "Известия".

Аналитики считают, что это связано с резким повышением ключевой ставки до 5% и ожидаемым увеличением ипотечных ставок до 8−8,5%. В совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что важно нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, чтобы не допустить чрезмерного увеличения долговой нагрузки у граждан. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, а также снижение качества кредитов.

По словам замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, это заявление ЦБ может привести к повышению требований к заемщикам: ужесточению требований к балансу "платеж – доход" и увеличению размера минимального первоначального взноса.

Также налоговики с марта получили расширенный доступ к банковской тайне. Сегодня свыше 30% ипотечных кредитов оформляется на основании справок по форме банка, а не 2-НДФЛ. Работникам с серой зарплатой теперь будет сложнее подтвердить свои доходы.

По мнению экспертов, снижение доли одобренных ипотечных кредитов может снизить спрос на новостройки, что приведет к росту предложения и стабилизации цен.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%.

В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.

Там добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.