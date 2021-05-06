Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% – СМИ

Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный
К концу 2021 года банки будут примерно на 10% реже одобрять ипотечные кредиты, достаточные для покупки желаемых квартир, сообщает газета "Известия".
Аналитики считают, что это связано с резким повышением ключевой ставки до 5% и ожидаемым увеличением ипотечных ставок до 8−8,5%. В совокупности с ростом цен на жилье это может привести к снижению одобряемости кредитов.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что важно нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, чтобы не допустить чрезмерного увеличения долговой нагрузки у граждан. Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, а также снижение качества кредитов.
По словам замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, это заявление ЦБ может привести к повышению требований к заемщикам: ужесточению требований к балансу "платеж – доход" и увеличению размера минимального первоначального взноса.
Также налоговики с марта получили расширенный доступ к банковской тайне. Сегодня свыше 30% ипотечных кредитов оформляется на основании справок по форме банка, а не 2-НДФЛ. Работникам с серой зарплатой теперь будет сложнее подтвердить свои доходы.
По мнению экспертов, снижение доли одобренных ипотечных кредитов может снизить спрос на новостройки, что приведет к росту предложения и стабилизации цен.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%.
В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.
Там добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.
Центробанк и Минфин разрабатывают варианты регулирования ипотеки по плавающим ставкам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: