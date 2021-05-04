Россиян предупредили о наказании за досрочное погашение кредита

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Управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что банки могут наказать заемщика штрафом за якобы нарушение договора о досрочном погашении долга.

Юрист напомнил, что кредитные организации в РФ обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения долга без дополнительных платежей или комиссий.

Если же пункт о досрочном погашении долга отсутствует в договоре, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней, передает агентство "Прайм".

Однако далеко не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона. Тем не менее банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно.

"Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде", – сказал управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

В случае если банк вас оштрафовал, необходимо оспорить решение, написав заявление с требованием вернуть деньги, ссылаясь на статью 809 ГК РФ, либо обратиться в суд.

После погашения задолженности необходимо получить подтверждающий документ: уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью и печатью.

Редин добавил, что досрочное погашение кредитов оказывает положительное влияние на скоринг – индивидуальный кредитный рейтинг заемщика.

Замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова ранее посоветовала выплачивать часть денег по ипотеке досрочно, чтобы избежать больших переплат.