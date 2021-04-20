Адвокат объяснил цель звонков от "бесплатных" юристов

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Глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев назвал бесплатные юридические консультации, которые предлагают по телефону, мошенничеством.
В интервью радио Sputnik эксперт отметил, что таким образом потенциального клиента пытаются заставить прийти в офис, где ему навяжут платные услуги, дорогостоящие и бесполезные.
"На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой", – сказал юрист.
При этом Князев уточнил, что бесплатная помощь адвокатов действительно положена в некоторых случаях.
В частности, это касается дел ветеранов, вопросов о пенсиях и трудоустройстве беременных женщин, а также уголовных дел, если человек не может сам себе позволить адвоката.
О таких случаях следует узнать заранее, а потом уже самостоятельно выбирать юридическую фирму, а не соглашаться на помощь "телефонных" юристов, уточнил Князев.
Представитель службы по защите прав потребителей Банка России Анна Подковкина ранее объяснила, с чем связаны звонки о предварительно одобренном кредите.
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