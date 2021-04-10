Мошенники стали записывать голоса для оформления кредитов

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Мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе полиции Москвы.

Банки для идентификации клиентов могут собирать биометрические данные, в том числе голос. Однако этой возможностью научились пользоваться и мошенники.

Так, злоумышленники звонят клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет".

"Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв", – указали в пресс-службе полиции.

Там советовали быть бдительными при подозрительных звонках, никогда не передавать данные карт и при необходимости самим ходить в отделение банка.

Также, чтобы сохранить свои сбережения, рекомендуется использовать несколько видов защиты. Например, кодовое слово, подтверждение через контактный центр.

При этом лучше для надежности установить ограничение на снятие денег. В полиции также советуют сразу блокировать карту, как только приходят оповещения о списании средств.

Компания DeviceLock, занимающаяся борьбой с утечками данных, ранее предупредила о подготовке атаки на счета россиян в период майских праздников.