СМИ сообщили о готовящейся хакерской атаке на счета россиян

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Фото: depositphotos/Amaviael
Компания DeviceLock, занимающаяся борьбой с утечками данных, предупредила о подготовке атаки на счета россиян в период майских праздников.
Как сообщает газета "Известия", причиной послужила продажа в даркнете доступа к коммутатору одного из сотовых операторов.
Отмечается, что подключение к коммутатору позволяет перехватить контроль над системой сигнализации SS7, управляющей трафиком операторов.
Доступ продавался за 30 тысяч долларов в биткойнах. Предположительно, он мог попасть к покупателю из стран СНГ.
По словам гендиректора "Смарт Лайн Инк" (производителя систем DeviceLock) Олеси Ярмоленко, вероятнее всего, оператор сотрудничает с российскими провайдерами сотовых услуг.
По данным DeviceLock, Россия всегда была наиболее желанной целью для мошенников из-за активного распространения онлайн-банкинга и высоких остатков на счетах.
Руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity a Softline company Сергей Ненахов указал, что клиентам следует переключить настройки.
В частности, следует изменить двухфакторную защиту сервисов на push-уведомления вместо СМС, а также использовать специальные приложения, генерирующие одноразовые коды.
О сделке известно в "Лаборатории Касперского" и BI.ZONE. При этом банк ВТБ назвал достаточными существующие меры защиты.
Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая ранее назвала скрытые настройки против мошенников в смартфоне. По ее словам, смартфоны по умолчанию настроены ко всем сторонним приложениям как к потенциальным врагам.
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