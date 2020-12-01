Эксперт назвала скрытые настройки против мошенников в смартфоне

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Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, что смартфоны по умолчанию настроены ко всем сторонним приложениям как к потенциальным "врагам".

По ее словам, в этой связи разработчикам нет смысла создавать какие-то скрытые настройки, которые активируют дополнительный фактор защиты операционной системы от взломов.

Однако из доступных настроек, которые могут помешать хакерам завладеть информацией, самой надежной является пин-код на SIM-карту телефона для защиты данных при потере устройства.

При этом с особым вниманием стоит подходить к тому, какие пароли сохраняются на устройстве с помощью браузера. В частности, не рекомендуется сохранять данные от личного кабинета мобильного банка.

Также не стоит хранить в галерее фотографии паспорта или банковских карт, поскольку к этим файлам имеют доступ множество приложений, отметила эксперт.

В разговоре с агентством "Прайм" Рудая подчеркнула, что задача злоумышленников – мотивировать пользователя установить вредоносное приложение и дать ему максимальное количество прав.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток ранее рассказал, как отключить рекламную слежку по смартфону.