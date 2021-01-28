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Общество

07:16

В ЦБ назвали способ прекратить звонки с рекламой кредитов

финансы общество

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Представитель службы по защите прав потребителей Банка России Анна Подковкина объяснила, с чем связаны звонки о предварительно одобренном кредите.

По ее словам, это означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях.

"Часто такие предложения поступают клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве заемщиков, поэтому банк готов им предложить новый кредит", – сказала эксперт.

Отказаться от звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме, отметила специалист в интервью радио Sputnik.

В случае, если звонки продолжатся, следует обратиться с жалобой в Центробанк. Регулятор выяснит причину продолжения таких звонков, заключила Подковкина.

Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин ранее рассказал, как определить, кто звонит с неизвестного номера.

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