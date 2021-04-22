Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

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Cовладелец корпорации Технониколь, миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов.

По его мнению, сейчас многие покупают квартиры из-за рекламных "заманух" со стороны банков и застройщиков.

При этом предприниматель указал, что реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке.

"Все, что у тебя есть – это долг перед банком под плавающую ставку", – сказал Рыбаков в эфире своего YouTube-канала.

Он также напомнил, что банки и застройщики являются "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости, поэтому всегда смогут обезопасить свои финансы от рисков.

Так, например, в договоре банки оставляют за собой право менять процентную ставку даже в тех случаях, когда часть кредита уже выплачена, отметил Рыбаков.

По итогам 2020 года Рыбаков занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова ранее посоветовала выплачивать часть денег по ипотеке досрочно, чтобы избежать больших переплат.