В Госдуме разрабатывают механизм добровольного запрета на кредиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме разрабатывают законопроект, позволяющий россиянам заранее отказываться от любого типа кредитов и не платить по ним в случае их оформления. Об этом сообщает РБК.

Механизм добровольного запрета на кредиты включает в себя два законопроекта. Первым из них станут поправки, которые внесут в Гражданский кодекс, а вторым – изменения в законах "О потребительском кредите" и "О кредитных историях".

Оба проекта будут направлены на создание возможности для граждан указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд с целью защиты от мошеннических схем.

"Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы", – рассказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

Он также отметил, что за последнее время участились случаи, когда злоумышленники стали брать кредиты от имени граждан.

"Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь", – пояснил Гетта.

По его словам, оспорить выдачу таких ссуд в суде практически невозможно.

Согласно новому проекту, каждый заемщик получит возможность ввести и отменить возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов.

Ранее россиян предупредили о наказании за досрочное погашение кредита. Кредитные организации в РФ обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения долга без дополнительных платежей или комиссий.

Если же пункт о досрочном погашении долга отсутствует в договоре, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней.