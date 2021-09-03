Греф предупредил о риске падения доходов россиян к 2035 году

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Если не произойдет ESG-трансформации, то к 2035 году доходы россиян могут упасть на 14%. Таким прогнозом на полях Восточного экономического форума поделился глава Сбербанка Герман Греф.

Принципы ESG (environmental, social, governance) или принципы устойчивого развития предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.

"Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году – это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%", – приводит слова Грефа РИА Новости.

Суммарные потери российского бюджета в Сбербанке оценили в пять триллионов рублей, добавил он.

Греф также перечислил шесть ключевых рисков для России, которые могут возникнуть без трансформации у энергетических компаний: сокращение занятости, падение выручки, потенциальная утрата лидерства РФ в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, банкротство энергетических предприятий, возникновение проблем у моногородов.

Глава Сбербанка также выступил с инициативой создания в России ESG-альянса, чтобы "взаимодействовать с правительством и на междуречном уровне".

"Мы хотели бы обратиться сегодня к бизнесу с таким предложением и может быть в октябре собрать конференцию с компаниями, которым интересно и которые хотят в этом участвовать", – сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что страны и бизнесы, не внедряющие принципы ESG, движутся как минимум к отставанию, как максимум – к краху.