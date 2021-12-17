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Общество

15:23

Путин заявил о росте зарплат в России

власть экономика общество

Фото: depositphotos/Tiko0305

Владимир Путин заявил, что зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Об этом он сообщил в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Понятно, что бизнес в первую очередь направляет растущую прибыль на решение текущих задач, на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников и так далее", – отметил он.

При этом Путин положительно оценил установившуюся тенденцию.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что рынок труда в РФ в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.

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