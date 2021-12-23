Внешний долг России сократился до минимального значения в мире – Путин

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Государственный внешний долг России сократился до 4%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в выставочном центре "Манеж".
"Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальное значение в мире – где-то 4%", – сказал президент.
Он также коснулся вопроса сальдо торгового баланса, которое по итогам года удвоилось и составило 184 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель, по его словам, достигал 94 миллиардов долларов.
До этого в ходе пресс-конференции глава государства сообщил, что по итогам 2021 года инфляция в России ожидается на уровне 8%. Тем не менее он добавил, что рост реальных доходов граждан все же ожидается на уровне 3,5%.
По словам Путина, в условиях пандемии российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, – спад составил всего 3%, а восстановление прошло достаточно быстро.
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