Внешний долг России сократился до минимального значения в мире – Путин

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Государственный внешний долг России сократился до 4%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в выставочном центре "Манеж".

"Государственный внешний долг чуть-чуть сократился. Это минимальное значение в мире – где-то 4%", – сказал президент.

Он также коснулся вопроса сальдо торгового баланса, которое по итогам года удвоилось и составило 184 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель, по его словам, достигал 94 миллиардов долларов.

До этого в ходе пресс-конференции глава государства сообщил, что по итогам 2021 года инфляция в России ожидается на уровне 8%. Тем не менее он добавил, что рост реальных доходов граждан все же ожидается на уровне 3,5%.

По словам Путина, в условиях пандемии российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, – спад составил всего 3%, а восстановление прошло достаточно быстро.