Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Российский бюджет на ближайшие три года социально ориентирован, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Глава государства выразил уверенность, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 триллиона рублей.
"Во-первых, социальное ориентирование бюджета, если посмотреть расходы на здравоохранение и социалку: на здравоохранение в федеральный бюджет и систему ОМС и региональные бюджеты – рост очевидный. Больше того, планировали 3,6 триллиона рублей на здравоохранение из федерального бюджеты и из системы ОМС, а вышло 3,9 триллиона рублей", – сказал Путин.
Он отметил, что власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики.
Ранее Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет на 2022–2024 годы, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года он будет составлять 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Таким образом, индексация составит 8,6%.
Также Путин поручил повысить прожиточный минимум на 1 тысячу рублей, до 12 654. В изначальной версии проекта федерального бюджета была заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, по мнению президента, недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.
Путин назвал российский бюджет социально ориентированным
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