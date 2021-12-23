Путин проведет 17-ю большую пресс-конференцию

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг, 23 декабря, Владимир Путин проведет свою семнадцатую большую пресс-конференцию. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени и будет проходить в очном формате в "Манеже".

Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, аккредитацию получили в общей сложности 507 журналистов.

Среди участников мероприятия – Сергей Шнуров, который задавал вопрос главе государства в минувшем году, а также Ксения Собчак, пропустившая встречу с президентом в 2020-м. На пресс-конференцию были аккредитованы как федеральные, так и региональные издания.

Также в пресс-конференции будут участвовать международные средства массовой информации – как западные, так и восточные. В списках значатся корреспонденты зарубежных телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Джазира", CCTV, NBC News и ABC News. Кроме того, на мероприятие аккредитован ряд международных информационных агентств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что вопросы журналистов для пресс-конференции предварительно не прописываются, однако их легко спрогнозировать. По словам представителя Кремля, администрация президента внимательно следит за актуальной информационной повесткой.

Песков объяснил, что "Манеж" был выбран для проведения пресс-конференции президента, поскольку в нем гораздо проще обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических мер из-за большой площади. В частности, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора была обеспечена безопасная дистанция между местами журналистов и российского лидера.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году.