Песков заявил, что вопросы для пресс-конференции Путина заранее не прописываются

Фото: kremlin.ru

Вопросы журналистов для пресс-конференции Владимира Путина не прописываются заранее, однако их достаточно легко спрогнозировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они (СМИ. – Прим. ред.) тоже принимают участие, они тоже спрашивают у президента", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

По словам представителя Кремля, администрация президента внимательно следит за актуальной информационной повесткой, поэтому все вопросы, которые могут заинтересовать журналистов, достаточно просто предугадать.

"Когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем", – пояснил Песков.

Также он объяснил, что "Манеж" был выбран для проведения пресс-конференции президента, поскольку в нем гораздо проще обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических мер из-за большой площади.

В частности, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора была обеспечена определенная дистанция между местами журналистов, а также их рядами и местом, где будет сидеть Путин.

"Во исполнение этих требований Роспотребнадзора – а все-таки это, наверное, первостепенная забота, безопасность и здоровье президента – мы выбрали просто зал побольше", – сказал Песков.

Он при этом затруднился ответить, на какой срок "Манеж" станет местом для проведения пресс-конференции президента.

"Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно", – заключил представитель Кремля.

Большая пресс-конференция президента РФ состоится в четверг, 23 декабря, в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию мероприятия проведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

На сайте Кремля был представлен перечень СМИ, приглашенных к участию в пресс-конференции. В него вошли представители российских и международных медиа, а также СМИ-иноагентов.

