Эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет Путину дать пресс-конференцию очно – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести пресс-конференцию Владимира Путина в очном формате. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.

"...мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", – заявил представитель Кремля.

Песков назвал очный формат встречи с президентом необходимым, поскольку глава государства может лично увидеть людей, а журналисты получают возможность напрямую задать Владимиру Путину актуальные вопросы.

Пресс-конференция президента РФ состоится в четверг, 23 декабря, в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию мероприятия проведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ, радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

На сайте Кремля был представлен перечень СМИ, приглашенных к участию в пресс-конференции. В него вошли представители российских и международных медиа, а также СМИ-иноагентов.

