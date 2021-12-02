Кремль не планирует анонсировать дату записи новогоднего обращения Путина

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Кремль не планирует анонсировать дату традиционного новогоднего обращения Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда об этом не говорим, не будем говорить и в этом году", – цитирует его РИА Новости.
Песков отметил, что все жители России смогут увидеть обращение президента по телевизору в полночь 1 января.
Ранее Песков рассказал, что до Нового года запланировано проведение большой пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится 23 декабря.