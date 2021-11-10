В Кремле рассказали о формате пресс-конференции Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-конференция Владимира Путина планируется в очном формате, о ее сроках в Кремле проинформируют позднее. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В октябре сообщалось, что большую пресс-конференцию Владимира Путина планируют провести в декабре. Песков отмечал, что в этом году пресс-конференция не будет совмещена с другими форматами, напомнив, что прямая линия с главой государства уже была.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, журналисты тем временем находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки

Лидер государства встречается с журналистами в таком формате с 2001 года.

