Путин не станет выступать на климатическом саммите в Глазго

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Владимир Путин не будет принимать участие в климатическом саммите в Глазго, поскольку это не предусмотрено форматом мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что не будет ни личного выступления, ни видеоконференции. Тем не менее Путин подготовил видеообращение для участников конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.

"Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на "двадцатке", поэтому, выступая на G20, президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 не принес достаточных результатов в сфере противодействия изменениям климата. По его мнению, подтверждение лидерами стран "Большой двадцатки" намерений по поиску глобальных решений в сфере климата является важным, но недостаточным итогом.