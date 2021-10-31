Генсек ООН заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере климата

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Прошедший в Риме саммит G20 не принес достаточных результатов в сфере противодействия изменениям климата, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли", – написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Гутерриша, подтверждение лидерами стран "Большой двадцатки" намерений по поиску глобальных решений в сфере климата является важным, но недостаточным итогом.

Также он выразил надежду, что участники климатического саммита ООН в Глазго подтвердят совместное заявление G20 об удержании роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Ранее страны "Большой двадцатки" (G20) договорились разработать национальные планы по противодействию изменениям климата и смягчению их последствий. Также лидеры стран договорились приложить все усилия, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 градусов Цельсия, а также значительно снизить уровень коллективных выбросов парниковых газов.