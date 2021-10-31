Путин заявил, что средняя температура в России растет быстрее, чем в остальном мире

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В России показатель среднегодовой температуры увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, заявил Владимир Путин на пленарном заседании саммита G20. Об этом сообщает RT.

"Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса", – сказал президент РФ.

Он отметил, что особую тревогу вызывает потепление климата на территории российской Арктики, которое способствует таянию вечной мерзлоты.

Также Путин напомнил, что РФ прилагает значительные усилия по противодействию глобальным климатическим изменениям. В частности, президент напомнил, что Россия строго исполняет все обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению 2015 года.

"По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах "семерки", – заключил Путин.

Ранее Путин призвал страны G20 к совместному решению климатических и экологических проблем. По мнению Путина, страны "двадцатки" должны быть лидерами в вопросах формирования единых и прозрачных правил климатического регулирования. В частности, в них должны быть включены взаимно признанные модели учета и мониторинга вредных выбросов в атмосферу.