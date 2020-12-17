Завершилась ежегодная пресс-конференция Путина

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Завершилась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

Общение президента с журналистами длилось 4 часа 29 минут. За это время он ответил на 60 вопросов.

Путину задавали вопросы об итогах 2020 года, о ситуации с коронавирусом в России и системой здравоохранения в стране, о выборах в Госдуму в 2021 году.

Путин рассказал, когда Россия сможет открыть границы с другими странами, прокомментировал проблему с ценами на продукты, рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

В центре внимания сотрудников СМИ также оказались такие темы, как работа правительства в условиях пандемии, рост безработицы в стране, создание новых видов вооружений в России.

В завершение Владимир Путин заявил, что семьи с детьми к Новому году получат дополнительные выплаты. Новогодние 5 тысяч рублей выплатят до праздников на каждого ребенка до 7 лет.

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате – глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве.

Журналисты в Москве участвовали в видеоконференции из Центра международной торговли. Для представителей других регионов организовали местные площадки. Аккредитацию на пресс-конференцию получили в общей сложности 774 журналиста, что в 2,5 раза ниже прошлогоднего показателя.

Прямая трансляция мероприятия шла на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно было на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".