Путин разъяснил позицию России по Карабаху

15:24
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Россия выступает за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе без кровопролития. Об этом заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Президент подчеркнул, что ситуация в Карабахе вышла из-под контроля, но он усомнился, что это какое-то вмешательство извне.
"Многократно возникали трения, стыки, в конечном итоге это вылилось в конфликт", – заявил он.
Российский лидер заметил, что с международной правовой точки зрения территории Карабаха являются частью Азербайджана, однако, по его словам, ситуация намного сложнее.
"Здесь у каждой стороны своя правда", – сказал Путин, напомнив, что в начале 90-х годов армяне взяли в руки оружие, чтобы защитить свою жизнь и достоинство после событий в Сумгаите и Баку.
По словам президента, сохранение жизни и здоровья людей – это главная задача, которую решили Москва, Ереван и Баку подписанием трехстороннего соглашения. Он добавил, что статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным.
Путин также отметил, что нарушение режима прекращения огня в Карабахе после подписания соглашения 9 ноября было единичным. Он выразил надежду, что такого больше не повторится. Президент добавил, что Россия может увеличить миротворческий контингент в Карабахе, но только по согласованию сторон.
Несколько дней назад появилась информация о возобновлении боев между армянскими и азербайджанскими подразделениями за села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района, где произошло первое нарушение режима прекращения огня. Боевые действия удалось прекратить после прибытия российских миротворцев.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
С 19 декабря в Армении объявят трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур".
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