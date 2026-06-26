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26 июня, 10:04

Общество

В России могут отложить полный переход на электронные медкнижки

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В России могут отложить полный переход к использованию электронных медицинских книжек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект документа Минздрава.

Выдвинутая ранее инициатива предполагала, что с 1 сентября 2026 года выдача бумажных книжек прекратится. Однако, согласно проекту, могут продлить разрешение выдавать и вести бумажные медкнижки.

Кроме того, министерство планирует пополнить перечень обязательной для указания информации: речь идет о гражданстве и поле иностранца. Это нужно для передачи информации Роспотребнадзором.

Между тем электронная медицинская карта (ЭМК) стала ключевым инструментом современного здравоохранения в Москве. За последние 6 лет она превратилась в один из главных цифровых сервисов. С 2020 года москвичи получили доступ более чем к 11 миллионов ЭМК.

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