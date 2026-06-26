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26 июня, 10:01

Политика

Володин поздравил российских выпускников с праздником

Фото: МАХ/"Вячеслав Володин"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным и пожелал им найти свое призвание, достичь целей и следовать к мечтам. Соответствующее видео он разместил в своем канале в МАХ.

"Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей", – отметил он.

Кроме того, Володин рекомендовал выпускникам применять полученные знания.

"С праздником! В добрый путь!" – сказал парламентарий.

Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 июня. В этот день там соберутся девушки и юноши практически из всех регионов страны.

Программа мероприятия представляет собой 12-часовой праздник, который развернется на территории Кремля, Красной площади и в Гостином Дворе.

В ночь на 27 июня состоится и общегородской выпускной. Он пройдет на ВДНХ. Всего ожидается около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. Для ребят подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия, а также большой концерт.

В Москве ограничат движение 27 и 28 июня в связи с городским выпускным

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