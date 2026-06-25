Телеканал Москва 24 поздравит выпускников на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Телеканал Москва 24 поздравит столичных школьников на общегородском выпускном на ВДНХ и организует праздничную фотозону. Площадка будет работать в ночь с 26 на 27 июня.

Телеканал традиционно выступает в поддержку ключевых городских событий, включая праздник по случаю окончания обучения в школах. Брендированный фотоавтобус станет интерактивной частью выпускного, где каждый участник сможет сделать памятные снимки.

Запечатлеть себя, друзей и яркие эмоции мероприятия, а также сохранить последние моменты школьной жизни перед началом нового этапа взросления можно будет возле фонтана "Каменный цветок" рядом с павильоном № 14 "Азербайджан" с 20:00 26 июня до 06:00 27-го числа.

В этом году общегородской выпускной соберет около 50 тысяч человек, которые смогут насладиться насыщенной программой, включающей в себя экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные активности, а также большой концерт с участием более 60 артистов.

На сцену, в частности, выйдут Сергей Лазарев, Алсу, Люся Чеботина, Лолита, Shaman, Ольга Бузова, группа Artik&Asti, Dabro и многие другие. Более того, в программе предусмотрено выступление секретного артиста, за которого голосовали сами подростки.

Всего для бывших школьников подготовили свыше 20 интерактивных площадок по интересам. Например, на площадке "Энергия разума" пройдут тренировки на велосипедах под композиции диджеев, а в зоне "IQ-платформа" можно будет поучаствовать в турнире по шахматам и интеллектуальных квизах.