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25 июня, 11:15

Происшествия

Посольство РФ в Венесуэле выясняет информацию о пострадавших россиянах после землетрясения

Фото: Getty Images/Edilzon Gamez

Посольство РФ в Венесуэле выясняет информацию о пострадавших россиянах после разрушительного землетрясения в стране, сообщили в дипмиссии.

В настоящий момент устанавливается, есть ли среди пострадавших российские граждане. Кроме того, посольство находится в контакте с властями Венесуэлы и россиянами, которые сейчас находятся в стране.

Ночью 25 июня в Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений, их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Погибли по меньшей мере 32 человека, около 700 получили травмы. Самый большой ущерб нанесен штату Ла-Гуайра – под обломками оказались несколько десятков зданий.

Согласно данным геологической службы США, землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет, а ущерб может достигнуть 20% ВВП.

В регионе объявлен красный уровень тревоги, кроме того, метеорологическая служба предупредила о возможном цунами. В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения.

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