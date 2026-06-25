Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 11:43

Происшествия

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника возле детской площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника в ходе конфликта возле детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть полиции 20 июня, после произошедшего нанесший удар ребенок сбежал с места ЧП. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 15-летний подросток пойдет под суд за то, что напал с ножом на свою девушку и пришедшую ей на помощь 23-летнюю соседку. Инцидент произошел еще осенью 2025 года. Обе пострадавшие скончались от полученных ран после госпитализации.

Фигурант был задержан по горячим следам, его заключили под стражу. В рамках расследования было допрошено более 60 свидетелей, проведено 15 экспертиз.

Читайте также


происшествиярегионы

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика