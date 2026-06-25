В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника возле детской площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Анапе 12-летний ребенок ударил ножом сверстника в ходе конфликта возле детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть полиции 20 июня, после произошедшего нанесший удар ребенок сбежал с места ЧП. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Ранее стало известно, что в Иркутской области 15-летний подросток пойдет под суд за то, что напал с ножом на свою девушку и пришедшую ей на помощь 23-летнюю соседку. Инцидент произошел еще осенью 2025 года. Обе пострадавшие скончались от полученных ран после госпитализации.

Фигурант был задержан по горячим следам, его заключили под стражу. В рамках расследования было допрошено более 60 свидетелей, проведено 15 экспертиз.