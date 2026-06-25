Блогер Митрошина поделилась воспоминаниями о дне оглашения приговора

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexandramitroshina

Блогер Александра Митрошина, получившая условный срок по делу о неуплате налогов и легализации средств, призналась, что день оглашения приговора стал для нее самым тяжелым за последние 1,5 года. Об этом она рассказала в личном блоге в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"В момент, когда я услышала "условно-досрочно", я начала плакать, не стесняясь десятков камер перед лицом. А потом оказалось, что заплакали все, кто был рядом", – написала она.

Девушка поблагодарила супруга, а также команду адвокатов и друзей, оказывавших ей постоянную поддержку.

Митрошину задержали в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере допобразования. Она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве.

Блогер признала вину, но позже согласилась с обвинением лишь частично. Ее поместили под домашний арест с запретом на использование интернета и связи.

В июне 2026 года суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно, штрафу в 900 тысяч рублей и конфискации 115 миллионов рублей. После вынесения приговора Митрошина опубликовала первый за 1,5 года пост в соцсетях, поблагодарив семью, адвокатов и подписчиков за поддержку, и сообщила, что постепенно возвращается в блог.

