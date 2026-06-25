В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Как уточнили в ведомстве, авария подпадает под статью о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

"Расследование уголовного дела продолжается. В отношении водителя будет избрана мера пресечения", – добавили в пресс-службе.

Об аварии с участием внедорожника и фургона стало известно 24 июня. На 194-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк УАЗ "Патриот" выехал навстречу и совершил лобовое столкновение с Lada Largus. Оба авто получили серьезные повреждения.

В результате водитель и четыре пассажира фургона погибли. Еще двое находившихся в этом авто, а также водитель и пассажиры внедорожника были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Прокуратура Башкирии взяла под контроль выяснение всех обстоятельств инцидента, процесс и итоги доследственной проверки, а также окончательное принятие процессуального решения.