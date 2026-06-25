Фестиваль "Моспитомца" на ВДНХ познакомит горожан с животными из приютов

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В субботу, 11 июля, с 11:00 до 18:00 все желающие приглашаются на фестиваль "Моспитомец", который пройдет возле Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там пройдут выставка-пристройство животных из городских приютов и мероприятия проекта "Школа ответственного хозяина". Гости увидят 30 собак и кошек, которых можно будет забрать. Все они имеют чипы, прививки и готовы к переезду. Проконсультируют потенциальных хозяев волонтеры.

Уехать с четвероногим другом горожане смогут после собеседования и оформления договора. Они также получат питание для животных премиум- и супер-премиум-класса.

Кроме того, посетителям расскажут о животных, которые остались в приютах. Все они будут представлены в каталоге с QR-кодами. Если перейти по ним, можно попасть на анкету определенного питомца на портале mos.ru. Там можно будет записаться на встречу.

Проект реализуют столичный комплекс городского хозяйства и департамент информационных технологий. Сейчас в каталоге сервиса можно найти свыше 1,5 тысячи питомцев из 13 приютов Москвы.

Также гостей ждут мероприятия от проекта "Школа ответственного хозяина". Там пройдут лекции от экспертов, которые научат хозяев оказанию первой помощи питомцам и расскажут, как собрать ветаптечку.

Пройдет и встреча, посвященная приютам и волонтерам. Гости узнают, как животных готовят к жизни в новом доме.

Владельцам кошек расскажут о приучении питомцев к лотку и выборе наполнителя. А эксперт бренда кормов даст совет по составлению сбалансированного питания.

На мероприятии будет присутствовать кинолог Пожарно-спасательного центра Москвы, от которого посетители узнают о работе служебных собак. А дети смогут поучаствовать в создании адресников для животных и фигурок оригами. Младшим посетителям подарят собачку из воздушного шара.

Помимо этого, гостей ждут викторина и видеоролики с подопечными приютов. Фестиваль подойдет даже тем, кто пока не готов заводить животное, но хочет больше узнать об уходе за ними.

Ранее сообщалось, что на выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" новый дом нашли 12 животных из приютов. Хозяев обрели восемь кошек и четыре собаки. Девять питомцев отправились в семьи прямо с выставки, а за остальными будущие владельцы приедут в приюты в ближайшее время.