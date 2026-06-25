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25 июня, 13:42

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Биохимик Ходос предупредил о высыпаниях и сухости кожи из-за мытья с мочалкой

Биохимик предупредил о вреде мытья с мочалкой

Фото: 123RF.com/mosaymay

Мытье с мочалкой может приводить к появлению высыпаний, гнойничков и повышенной сухости кожи. Об этом Москве 24 рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Ранее дерматолог Лорен Талья заявила изданию HuffPost, что для здоровья кожи полезнее мыться без использования мочалки. С таким мнением согласен и биохимик: он пояснил, что мочалка снимает верхний ороговевший слой кожи, в котором содержится жир, выделяемый специальными железами. Он защищает дерму от проникновения патогенов и потери влаги, отметил эксперт.

В результате на коже могут появиться различные высыпания, гнойнички, раздражение. К тому же это спровоцирует повышение сухости дермы.
Александр Ходос
биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека

При этом особенно вредно тереть себя грубой массажной щеткой. Ходос отметил, что это может улучшить работу капилляров, однако кожа после этого полностью остается без естественной защиты. Поэтому для ее здоровья полезно просто ополаскиваться водой 1–2 раза в сутки, подчеркнул эксперт.

Тем же, кто очень любит использовать мочалку, биохимик посоветовал выбирать самый мягкий, щадящий экземпляр. Плюсом будет, если он быстро сохнет.

"К тому же надо взять за правило хорошо промывать мочалку, выжимать и сушить сразу после душа, иначе в ней быстро начнет развиваться патогенная микрофлора. В итоге она окажется в порах кожи во время следующего мытья, когда мы снова тщательно смоем с себя защитный слой", – пояснил эксперт.

При правильном уходе любая мочалка будет служить очень долго, и менять ее можно, только если перестал нравиться внешний вид. Для этого Ходос рекомендовал периодически стирать ее вместе с вещами моющим средством и раз в две-три недели обрабатывать перекисью водорода.

Ранее врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева посоветовала отказаться от привычки использовать мыло и спиртосодержащие средства для очищения, поскольку они пересушивают кожу. В итоге теряется эластичность и появляется склонность к мелкоморщинистому типу старения, когда на лице образуется "сеточка".

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