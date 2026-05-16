Терапевт Игнатикова: чрезмерное использование антисептика может привести к ожогу

Страх подхватить инфекцию может стать настолько сильным, что повседневная жизнь постепенно превратится в череду привычек, связанных с гигиеной, предупреждают эксперты. В психологии это явление получило название мизофобия. Кроме того, расстройство может усугубить новостной фон. Кто сильнее подвержен состоянию и как от него избавиться, читайте в материале Москвы 24.

Нелогичная боязнь инфекции

Страх прикоснуться к поверхностям и желание срочно помыть руки, даже если нет объективной угрозы заражения, иррационален и называется мизофобией, пояснила в разговоре с Москвой 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии От обычной осторожности мизофобия отличается тем, что она, как правило, сопровождается паникой и постоянной тревогой заразиться чем-то угрожающим здоровью.

Ярким симптомом является желание отмыть все вокруг, а особенно тщательно – предметы, которые попадают извне, например упаковки, коробки, пакеты. Кроме того, страдающий мизофобией человек после каждого прикосновения к чему-либо, особенно в общественных местах, стремится вымыть руки с мыльным раствором. Этот ритуал может повторяться с пугающей частотой – десятки раз в течение суток, иногда до повреждений на коже, добавила психолог.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Это расстройство относится к так называемым обсессивно-компульсивным (выполнение ритуальных действий). Оно может возникнуть, например, из-за детского страха: когда ребенок испугался или пережил стресс, связанный с заболеванием близкого.

Также на появление мизофобии может повлиять воспитание: когда родители подавляют личность и ребенок растет тревожным перфекционистом, желающим делать все правильно и хорошо. Кроме того, новостной фон напрямую влияет на появление страха подхватить вирус у тревожных и легко внушаемых людей.

"После прочтения новостей или просмотра роликов о новом вирусе или якобы грозящей пандемии человек начинает переживать из-за происходящего, хотя ему может ничего не грозить. Однако это уже способно отразиться на привычках и состоянии", – добавила эксперт.

Справиться с проблемой можно с помощью работы с причиной. Для начала важно составить список своих фобий, а далее постараться через вопрос-ответ объяснить себе, почему возникает страх того или иного предмета. Со временем с помощью осмысления становится понятно, что боязнь не имеет под собой никакого основания, подчеркнула психолог.

Второй способ – уменьшить сначала продолжительность гигиенических ритуалов, то есть мыть руки не 5 минут, а 1. Затем постепенно сократить количество бесполезных действий.

"При панических атаках и тревожных состояниях можно попробовать успокоить нервную систему с помощью дыхания по квадрату. Нужно разделить дыхательный цикл на четыре равные фазы, каждая из которых длится по 4 секунды: вдох, затем задержка, выдох и снова задержка", – посоветовала специалист.

Путь для проникновения бактерий

Врач-терапевт Елена Игнатикова в беседе с Москвой 24 отметила, что частое мытье рук, особенно с агрессивными средствами и под горячей водой, может разрушить гидролипидную мантию кожи – естественный барьер.





Елена Игнатикова врач-терапевт В результате этого на коже может появиться шелушение и микротрещины. Также нарушается кислотно-щелочное равновесие на поверхности кожи, среда смещается в щелочную сторону, что открывает путь для проникновения бактерий в организм. В свою очередь, умывание лица с обычным мылом смывает специальный секрет (кожное сало), вырабатываемый сальными железами. Это приводит к тому, что кожа становится более сухой и уязвимой, а вирусам легче проникнуть через микротрещины.

Терапевт посоветовала не злоупотреблять и антисептиком: им можно пользоваться не чаще одного раза в 2–3 часа и не более 8–10 раз в день, чтобы также не повредить защитный барьер. Если возникнет шелушение и сухость кожи, нужно включить в свой уход увлажняющий крем с церамидами (молекулы, удерживающие влагу внутри).

"Чрезмерное использование антисептиков может вызвать химический ожог на коже, а также привести к развитию резистентности, то есть нечувствительности бактерий к действующим веществам", – подчеркнула Игнатикова.

При этом в условиях, когда человек вынужден периодически обрабатывать поверхность рук, лучше отдавать предпочтение именно антисептику, а не антибактериальным салфеткам. Первый по сравнению со вторыми содержит высокую концентрацию действующего вещества, поэтому моментально убивает бактерии и вирусы. Кроме того, влажные антибактериальные салфетки оставляют на коже химическую пленку, которая при частом использовании может спровоцировать контактный дерматит, предостерегла врач.

Терапевт отметила, что для обеспечения безопасности достаточно придерживаться базовых правил гигиены. Например, принимать душ раз в сутки, мочалку использовать не чаще двух раз в неделю, а температуру воды настраивать примерно от 34 до 37 градусов.

"Руки необходимо мыть после туалета, перед едой, после прихода с улицы, после контакта с сырыми продуктами или мусором. Достаточно мылить их в течение 20 секунд", – сказала эксперт.

Также в ежедневный гигиенический ритуал входит чистка зубов утром и вечером, ежедневная смена нательного белья и еженедельная – постельного. Ногти стоит подстригать коротко, так как грязь под ними является главным источником инфекции, заключила врач.