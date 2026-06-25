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25 июня, 13:07

Политика

Песков опроверг сообщения о давлении РФ на Белоруссию по поводу поддержки СВО

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Сообщения ряда СМИ о том, что РФ якобы оказывает давление на Белоруссию, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Москва якобы давит на Минск, чтобы тот усилил поддержку СВО. Также журналисты заявляли о якобы угрозах России приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.

"У нас есть Союзное государство. У нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается", – заявил Песков.

Кроме того, он не смог ответить на вопрос о работе ретрансляторов в Белоруссии, переадресовав данный вопрос в Минск.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что на украинско-белорусской границе установлены ретрансляторы, якобы помогающие РФ обстреливать территорию Украины.

Поэтому Зеленский потребовал от лидера Белоруссии Александра Лукашенко перестать поддерживать якобы российские удары, а также призвал демонтировать это оборудование и остановить поставки топлива для якобы российских войск.

В ОДКБ заявляли об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии, но Лукашенко попросил жителей Гомельской области не беспокоиться. По его словам, государству хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора.

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