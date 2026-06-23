Лукашенко призвал жителей приграничной с Украиной области не беспокоиться

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил жителей Гомельской области, которая граничит с Украиной, не беспокоиться. Об этом рассказал глава региона Иван Крупко, сообщает агентство БелТА.

"Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан", – заявил Крупко после встречи с белорусским лидером.

Глава Гомельской области добавил, что работа по организации безопасности ведется сейчас не только на границе, но для нормального функционирования белорусов и работы экономики. Крупко добавил, что Лукашенко проинформировали о ситуации в приграничных регионах.

По его словам, пограничники несут усиленную службу, в том числе по взаимодействию с людьми и с другими службами силового блока.

"Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая", – заключил глава области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от лидера Белоруссии перестать поддерживать российские удары по украинской территории. Также политик попросил белорусскую сторону отказаться от поставок топлива якобы для российских войск.