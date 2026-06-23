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23 июня, 17:03

Происшествия

В Рязанской области рабочий погиб, упав в яму с навозом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Рабочий погиб, упав в яму, во время чистки навоза в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда по региону.

Случай произошел вечером 20 июня.

"При выполнении работ по чистке навоза скребком работник упал в приемную яму наклонного транспортера. От полученных травм работник скончался на месте происшествия", – рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.

Работодатель организовал работу комиссии по расследованию несчастного случая с участием представителя Гострудинспекции. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее два сотрудника МУП "Владимирводоканал" скончались во Владимире в момент ремонта канализационных сетей. Еще двое работников пострадали, их доставили в больницу.

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