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23 июня, 18:46

Шоу-бизнес

Суд взыскал с Пугачевой 17 тыс руб за ЖКУ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Пресненский суд Москвы взыскал с певицы Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Два заявления о вынесении судебного приказа ПАО "МОЭК" к Пугачевой были поданы по категории "о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию". Сумма удовлетворенных исков составила 8 722 рубля 19 копеек и 8 658 рублей 9 копеек.

Ранее столичный суд взыскал с исполнительницы Клавы Коки (настоящее имя – Клавдия Высокова. – Прим. ред.) задолженность по платежам ЖКХ. В отношении певицы были поданы три заявления. Суд их все удовлетворил, решения вступили в законную силу. Однако размер долга артистки не раскрывался.

До этого певец Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства после публикации в СМИ статьи о его задолженности по ЖКУ. Ответчиком выступило АО "Ньюс Медиа", которому принадлежат издания Shot и Life.

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