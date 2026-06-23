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23 июня, 18:53

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Эксперт Коломацкая посоветовала не занимать в отпуске шезлонги полотенцами

Эксперт по этикету назвала важные правила поведения в отпуске

Фото: 123RF.com/fentonroma

Занимать надолго шезлонги полотенцами, давать чаевые в некоторых странах, а также толкаться в очереди к шведскому столу считается дурным тоном во время отпуска. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Она отметила, что на отдыхе особенно важно помнить о правилах поведения в ресторанах, работающих по системе "шведский стол". Для некоторых этот момент оказывается тестом на самообладание.

"Важно помнить, что нельзя влезать в очередь и нависать над блюдами, пытаясь их разглядеть. Следует дождаться, когда впереди стоящие люди отойдут, и держать дистанцию от других в полшага", – сказала эксперт.

Она добавила, что также некрасиво класть на тарелку большое количество еды. Лучше брать чуть-чуть, но сделать несколько подходов, так как, если многие блюда окажутся несъеденными, это станет негласным выражением неуважения к труду поваров, подчеркнула Коломацкая.

Что касается чаевых, то здесь важно учитывать, что в Китае, Корее, Японии они часто оскорбительны или просто не нужны. В остальных странах обычно принято давать поощрение носильщикам, где-то 1–2 евро за чемодан, а также горничным, оставляя ежедневно на подушке конверт с 1–3 евро и надписью "Спасибо".
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Кроме того, во время экскурсий стоит давать чаевые гидам и водителям, примерно 10% от стоимости тура, добавила эксперт.

"Чего категорически не стоит делать в отпуске, так это ходить в уличной обуви по номеру – это неуважение к труду уборщиц. Еще очень некрасиво купаться в бассейне в уличной одежде. Это может быть неприятно для остальных гостей, к тому же ворс от таких вещей способен забивать фильтры", – пояснила Коломацкая.

Во время отдыха на пляже нельзя занимать шезлонги полотенцами с самого утра, а после – уходить на завтрак. Это тоже считается дурным тоном, заключила специалист.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила, что носить купальники во время отпуска можно только на пляже. Отправляясь в кафе за пределами зоны отдыха или гулять на набережную, нужно одеться.

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