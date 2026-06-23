Эксперт Коломацкая посоветовала не занимать в отпуске шезлонги полотенцами

23 июня, 18:53Общество
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Занимать надолго шезлонги полотенцами, давать чаевые в некоторых странах, а также толкаться в очереди к шведскому столу считается дурным тоном во время отпуска. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.
Она отметила, что на отдыхе особенно важно помнить о правилах поведения в ресторанах, работающих по системе "шведский стол". Для некоторых этот момент оказывается тестом на самообладание.
"Важно помнить, что нельзя влезать в очередь и нависать над блюдами, пытаясь их разглядеть. Следует дождаться, когда впереди стоящие люди отойдут, и держать дистанцию от других в полшага", – сказала эксперт.
Она добавила, что также некрасиво класть на тарелку большое количество еды. Лучше брать чуть-чуть, но сделать несколько подходов, так как, если многие блюда окажутся несъеденными, это станет негласным выражением неуважения к труду поваров, подчеркнула Коломацкая.
Кроме того, во время экскурсий стоит давать чаевые гидам и водителям, примерно 10% от стоимости тура, добавила эксперт.
"Чего категорически не стоит делать в отпуске, так это ходить в уличной обуви по номеру – это неуважение к труду уборщиц. Еще очень некрасиво купаться в бассейне в уличной одежде. Это может быть неприятно для остальных гостей, к тому же ворс от таких вещей способен забивать фильтры", – пояснила Коломацкая.
Во время отдыха на пляже нельзя занимать шезлонги полотенцами с самого утра, а после – уходить на завтрак. Это тоже считается дурным тоном, заключила специалист.
Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила, что носить купальники во время отпуска можно только на пляже. Отправляясь в кафе за пределами зоны отдыха или гулять на набережную, нужно одеться.