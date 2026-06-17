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17 июня, 12:46

Шоу-бизнес

Суд в Москве взыскал с певицы Клавы Коки долги по коммунальным платежам

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Суд в Москве взыскал с российской певицы Клавы Коки (настоящее имя – Клавдия Высокова) задолженность по платежам ЖКХ. Это следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно судебным материалам, в прошлом и в этом году Мосводоканал, Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) и Фонд капремонта жилых домов подали три иска в отношении исполнительницы. Организации требовали взыскать с певицы плату за жилплощадь и коммунальные платежи, а также за тепло и электроэнергию.

В результате суд удовлетворил все иски. Решения уже приняли законную силу. При этом размер долга артистки не раскрывается.

Ранее МОЭК направила мировому судье 416-го судебного участка Пресненского района столицы иск к певице Алле Пугачевой. Организация потребовала взыскать с артистки задолженность за оказанные услуги в размере 8 722,19 рубля. При этом дата судебного заседания еще не назначена.

Долги за жилищно-коммунальные услуги будут списывать онлайн

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