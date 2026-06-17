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17 июня, 12:33

Транспорт

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

Отмечается, что меры введены в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани.

В ведомстве подчеркнули, что меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

17 июня на Москву началась атака БПЛА, из-за которой временные ограничения были введены в том числе во Внуково и Домодедово – они также принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Из-за действующих временных ограничений по маршрутной сети компании "Аэрофлот" и "Россия" меняют расписание рейсов. В случае если рейс отменен, пассажиров призвали не приезжать в аэропорт. Кроме того, сейчас производственные и клиентские службы работают усиленно.

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