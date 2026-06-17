"Аэрофлот" и "Россия" скорректируют рейсы из-за ограничений по маршрутной сети

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Компании "Аэрофлот" и "Россия" меняют расписание рейсов из-за действующих временных ограничений по маршрутной сети. Об этом предупредили пресс-службы перевозчиков.

"Авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также объединения и отмены некоторых рейсов", – говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" уточнили, что пассажиров информируют о новом времени вылета через указанные во время оформления билета контакты. Также они могут узнать статус рейса с помощью онлайн-табло или на сайте авиакомпании в разделе "Управление бронированием".

Если рейс отменен, пассажиров призвали не приезжать в авиагавань. Узнать о правилах переоформления и возврата билетов можно на сайте "Аэрофлота". Там добавили, что на данный момент производственные и клиентские службы работают усиленно. Во время ожидания пассажирам предоставят обслуживание.

17 июня на Москву началась атака БПЛА, в связи с которой в столичных аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

