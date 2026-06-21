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21 июня, 16:47

Происшествия

Росавиация приостановила поиск вертолета Robinson R44 из-за наступления темноты

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 приостановлены до утра из-за темноты и облачной погоды. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что поисково-спасательную операцию возобновят утром 22 июня.

ТАСС со ссылкой на Восточный МСУТ СК России передает, что контакт с воздушным судном прервался после того, как экипаж доложил о планируемой посадке в селе Единка Приморского края. По предварительным данным, пилоты выходили на связь за час до исчезновения.

Инцидент с вертолетом произошел в Тернейском районе Приморского края в воскресенье, 21 июня. По предварительным данным, на борту был пилот и летчик-наблюдатель. Экипаж выполнял лесоавиационные работы. По факту пропажи воздушного судна возбуждено уголовное дело.

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