Собянин рассказал об обновлении колледжей имени И. А. Лихачева и "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 2028 года в столице обновят пять учебных корпусов Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачева и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

В зданиях отремонтируют фасады, кровлю и инженерные системы, оборудуют современные учебные кабинеты, медиатеки, зоны отдыха и оснастят помещения новой мебелью.

В колледже имени И. А. Лихачева создадут практические пространства, оборудованные по стандартам современных автосервисов и дилерских центров. Студенты смогут изучать устройство и диагностику автомобильных систем, а также работать с оборудованием для электромобилей. Образовательные программы обновят с учетом потребностей работодателей автомобильной отрасли.

В колледже "Царицыно" появятся площадки для проектной и командной работы, проведения хакатонов, кабинеты инженерной и компьютерной графики, а также лаборатория разработки веб-приложений. На территории оборудуют спортивные площадки, амфитеатр и зоны отдыха.

Кроме того, в учебном заведении откроют новые направления подготовки, связанные с цифровыми медиаиндустриями, включая веб-разработку, графический и моушн-дизайн, цифровую рекламу, визуальные эффекты и анимацию.

По словам Собянина, сейчас более 70% учебного времени студентов столичных колледжей занимает практика, что позволяет формировать востребованные профессиональные навыки и соответствует задачам проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

Ранее Собянин сообщил, что в Пресненском районе Москвы появится новая "школа будущего" на 1 100 мест. Здание расположится в Большом Кондратьевском переулке. Уточнялось, что фасад будет состоять из нескольких объемов, смещенных относительно друг друга. Он будет выполнен в графитовом, белом и терракотовом оттенках.