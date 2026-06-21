21 июня, 14:57Мэр Москвы
Собянин рассказал об обновлении колледжей имени И. А. Лихачева и "Царицыно"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
До 2028 года в столице обновят пять учебных корпусов Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачева и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.
В зданиях отремонтируют фасады, кровлю и инженерные системы, оборудуют современные учебные кабинеты, медиатеки, зоны отдыха и оснастят помещения новой мебелью.
В колледже имени И. А. Лихачева создадут практические пространства, оборудованные по стандартам современных автосервисов и дилерских центров. Студенты смогут изучать устройство и диагностику автомобильных систем, а также работать с оборудованием для электромобилей. Образовательные программы обновят с учетом потребностей работодателей автомобильной отрасли.
В колледже "Царицыно" появятся площадки для проектной и командной работы, проведения хакатонов, кабинеты инженерной и компьютерной графики, а также лаборатория разработки веб-приложений. На территории оборудуют спортивные площадки, амфитеатр и зоны отдыха.
Кроме того, в учебном заведении откроют новые направления подготовки, связанные с цифровыми медиаиндустриями, включая веб-разработку, графический и моушн-дизайн, цифровую рекламу, визуальные эффекты и анимацию.
По словам Собянина, сейчас более 70% учебного времени студентов столичных колледжей занимает практика, что позволяет формировать востребованные профессиональные навыки и соответствует задачам проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Ранее Собянин сообщил, что в Пресненском районе Москвы появится новая "школа будущего" на 1 100 мест. Здание расположится в Большом Кондратьевском переулке. Уточнялось, что фасад будет состоять из нескольких объемов, смещенных относительно друг друга. Он будет выполнен в графитовом, белом и терракотовом оттенках.