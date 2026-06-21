Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 11:38

Общество

Воздух прогреется до плюс 25 градусов в Москве 21 июня

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В воскресенье, 21 июня воздух в Москве прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области – малооблачно, осадки исключены", – сказал Тишковец.

По его словам, в столичном регионе будет малооблачно, ветер северный и восточный – 1–6 метров в секунду. Температура поднимется до значений, характерных для июля.

Он напомнил, что 21 июня ежегодно происходит летнее солнцестояние, когда в северном полушарии устанавливаются самый длинный световой день и самая короткая ночь.

При этом уже в начале следующей недели погода начнет меняться. В понедельник, 22 июня регион окажется под влиянием циклона, из-за чего ожидаются облачность, ливни и грозы, температура днем составит +22–25 градусов.

В четверг и пятницу (25 и 26 июня. – Прим. ред.) через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью ожидается до +7–12 градусов, днем – около +15–20 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы. Прохладная погода сохранится и в выходные.

Ранее сообщалось, что жара может вернуться в Москву не раньше июля. По словам начальника отдела Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, ожидать жаркой погоды в июне уже не приходится. Он уточнил, что текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса.

Читайте также


обществопогодагород

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика