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21 июня, 09:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив их вклад в сохранение здоровья и жизни людей. Об этом он написал в МАХ.

По словам градоначальника, труд врачей сопровождает человека с первых мгновений жизни и остается одним из самых важных и востребованных.

"Нет ничего дороже здоровья, нет никого важнее врачей. В этой простой истине – неизмеримая ценность вашего благородного труда", – подчеркнул Собянин.

Он отметил высокий профессионализм столичных медиков, их работу с новейшими технологиями, проведение сложнейших операций и применение современных методов реабилитации. Также мэр поблагодарил специалистов за чуткость, самоотдачу и поддержку пациентов.

Градоначальник пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и новых профессиональных достижений.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий ИИ. Всего за последние шесть лет специалисты протестировали около 200 ИИ-сервисов, 67 из которых уже стали неотъемлемой частью повседневной работы городских медучреждений.

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